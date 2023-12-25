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09:37, 25 декабря 2023Мир

МИД России рассказал о планах открыть новые посольства и генконсульства

Замглавы МИД Иванов: Россия откроет за границей 2 посольства и 5 генконсульств

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия в ближайшем будущем откроет за границей два посольства и пять генконсульств. О планах рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью «Комсомольской правде».

«Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — сообщил дипломат.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что российские власти расширят дипломатическое присутствие в «дружественных» странах и государствах, расположенных в географических регионах, которые стали для России ключевыми.

Ранее в Германии в Лейпциге закрыли старейшее российское консульство, которое проработало 240 лет. Планируется, что работать будут лишь посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

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      Семен Александров
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