Названо условие для открытия аэропорта в Крыму

Аксенов: аэропорт Симферополя в Крыму не откроют до окончания спецоперации

Аэропорт Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации на Украине. Это условие назвал глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов», — заявил он. При этом он выразил мнение, что к началу курортного сезона 2024 года на линии боевого соприкосновения произойдут позитивные изменения.

Ранее стало известно истинное отношение россиян к отдыху в Крыму. Опрос показал, что в 2023 году у 97 процентов путешественников ожидания от отдыха на полуострове оправдались. При этом 68 процентов респондентов заявили, что приезжали на южные курорты неоднократно. Всего в исследовании участвовали 4,3 тысячи гостей региона.