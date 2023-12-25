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12:04, 25 декабря 2023Путешествия

Россияне раскрыли истинное отношение к отдыху в Крыму

Минтуризма Крыма: 97 процентов туристов остались довольны отдыхом в республике

Фото: «Лента.Ру»

Почти все туристы, которые отдыхали в Крыму в 2023 году, остались довольны поездками. Истинное отношение россиян к курортам республики раскрыл опрос министерства туризма и курортов Крыма, который поступил в распоряжение ТАСС.

По данным исследования, у 97 процентов путешественников оправдались ожидания от отдыха в Крыму. Минтуризма по региону также выяснило, что 68 процентов туристов приезжали на полуостров не один раз, остальные участники опроса побывали там впервые.

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При этом около половины опрошенных узнавали об отдыхе на южном курорте через СМИ, еще 32 процента воспользовались советами знакомых.

Уточняется, что в исследовании участвовали 4,3 тысячи гостей Крыма. Они отвечали на вопросы онлайн и офлайн.

Ранее в Крыму спрогнозировали поток туристов в районе пяти миллионов человек по итогам 2023 года. Отмечалось, что новогодние праздники загружаются достаточно хорошо — около 25-30 процентов. При этом цены ниже, чем в предыдущие периоды.

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      Мария Борисова
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