Россияне раскрыли истинное отношение к отдыху в Крыму

Минтуризма Крыма: 97 процентов туристов остались довольны отдыхом в республике

Почти все туристы, которые отдыхали в Крыму в 2023 году, остались довольны поездками. Истинное отношение россиян к курортам республики раскрыл опрос министерства туризма и курортов Крыма, который поступил в распоряжение ТАСС.

По данным исследования, у 97 процентов путешественников оправдались ожидания от отдыха в Крыму. Минтуризма по региону также выяснило, что 68 процентов туристов приезжали на полуостров не один раз, остальные участники опроса побывали там впервые.

При этом около половины опрошенных узнавали об отдыхе на южном курорте через СМИ, еще 32 процента воспользовались советами знакомых.

Уточняется, что в исследовании участвовали 4,3 тысячи гостей Крыма. Они отвечали на вопросы онлайн и офлайн.

Ранее в Крыму спрогнозировали поток туристов в районе пяти миллионов человек по итогам 2023 года. Отмечалось, что новогодние праздники загружаются достаточно хорошо — около 25-30 процентов. При этом цены ниже, чем в предыдущие периоды.