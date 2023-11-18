В Крыму назвали прогноз турпотока в республику

Глава Минкурортов Крыма Волченко спрогнозировал турпоток в 5 миллионов человек

Министерство курортов и туризма Республики Крым спрогнозировало поток туристов в районе пяти миллионов человек по итогам 2023 года. Такой прогноз турпотока назвал глава Минкурортов региона Вадим Волченко, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он уточнил, что к 1 ноября есть 4,7 миллиона туристов. «Не люблю прогнозы, но около пяти миллионов туристов, я думаю, у нас будет точно», — сказал Волченко. По его словам, в настоящее время уровень загрузки отелей и гостиниц сопоставим с прошлогодним.

Глава Минкурортов Крыма отметил, что новогодние праздники загружаются достаточно хорошо — около 25-30 процентов. При этом цены ниже, чем в другие в предыдущие периоды. Он подчеркнул, что туристическая сфера работает вполне эффективно. Однако доходность меньше, чем в прошлый период, добавил Волченко.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что в октябре и ноябре можно выгодно купить путевку, когда рынок перестраивается. По его словам, в России по экскурсионным направлениям стоимость снижается до 30 процентов.