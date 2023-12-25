Мужчина уличил жену в измене и пришел в недоумение после теста на отцовство

Мужчина обвинил родившую жену в измене и заставил ее сделать тест на отцовство

Мужчина уличил жену в неверности после рождения ребенка и потребовал сделать тест на отцовство. Об этом женщина рассказала на форуме Reddit.

27-летняя пользовательница родила дочь в ноябре. «Произошло следующее: наша дочь родилась блондинкой со светло-голубыми глазами, а у нас с мужем каштановые волосы и карие глаза», — рассказала она. Когда мужчина увидел ребенка, он пришел в ярость и обвинил жену в измене. Пользовательница объяснила мужу, что волосы и глаза ребенка станут темнее со временем. Однако мужчина не поверил жене и заявил, что разведется с ней, если она не сделает тест на отцовство. Он уехал жить к родителям, пока жене не пришли результаты анализа.

Тест подтвердил, что мужчина является отцом ребенка. По словам пользовательницы, узнав об этом, муж пришел в недоумение. «Я не удержалась и сказала: "Я же тебе говорила" и начала смеяться над его выражением лица. Муж вышел из шокового состояния и разозлился на меня за то, что я смеюсь над ним», — добавила она. Мужчина накричал на жену и снова уехал к родителям, чтобы «проветрить голову». Спустя некоторое время женщине позвонила свекровь. Она набросилась на пользовательницу с обвинениями, заявив, что та ранила ее сына своим поведением.

Ранее сообщалось, что беременная женщина уличила партнера в измене с бывшей девушкой и решила стать матерью-одиночкой. Автор поста находилась на 16-й неделе беременности, когда узнала о неверности бойфренда.

