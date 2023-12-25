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15:55, 25 декабря 2023Силовые структуры

Отсидевшему 13 лет за чужое преступление россиянину снизили компенсацию

Суд Башкирии снизил отсидевшему за чужое преступление выплату с 31 до 2 млн руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии снизил сумму компенсации морального вреда с 31 до 2 миллионов рублей 86-летнему Фатхулле Исхакову, который отсидел 13 лет в советской тюрьме за чужое преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Мужчина подавал апелляцию, не согласившись с приговором Ленинского районного суда Уфы. Теперь защита Исхакова планирует обращаться с жалобой в кассационный суд, сообщил «Ленте.ру» его адвокат.

Несправедливо осужденный Исхаков более полувека боролся за восстановление честного имени. Только в мае текущего года Верховный суд России отменил вынесенный в отношении него приговор по вновь открывшимся обстоятельствам.

13 сентября мужчина получил 31 миллион рублей компенсации, однако не согласился с таким решением и подал апелляцию.

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      Олеся Мицкевич
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