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15:15, 25 декабря 2023Бывший СССР

Песков оценил возможность Путина и Пашиняна пообщаться в кулуарах саммита СНГ

Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться в кулуарах саммита СНГ в Петербурге

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут пообщаться в кулуарах саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Так возможность личного общения двух лидеров оценил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий», — так Песков ответил на вопрос, состоятся ли между главами государств отдельные переговоры.

Ранее стало известно, что Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ.

В конце ноября армянский лидер заявил, что надеется в ближайшее время обсудить отношения с Россией на «на более высоком или высшем уровне».

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