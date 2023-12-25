Появилось видео с футболистом «Зенита» после взрыва в его доме в Сочи

Появилось видео с футболистом «Зенита» Адамовым после взрыва в его доме в Сочи

Футболист «Зенита» Денис Адамов едва не пострадал во время взрыва в жилом доме федеральной территории «Сириус» в Сочи. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов. Там также появилось видео инцидента.

На ролике заметно, что вратарь с ребенком на руках выбегает из подъезда сразу после случившегося. Представитель Адамова Кирилл Ливанов подтвердил, что игрок в момент взрыва находился в своей квартире вместе с семьей и не пострадал. «Вместе с тем хочу выразить благодарность ФК "Сочи", который оперативно сработал и очень помог Денису с жильем в этот сложный момент», — сказал Ливанов.

По информации источника, квартира Адамова, в которой взрывной волной выбило окна и двери, не была застрахована. Игрок въехал туда недавно.

О взрыве в Сириусе сообщалось в ночь на 25 декабря. В результате ЧП разрушился балкон и остекление в нескольких квартирах. Пострадали два человека. На спасательных работах были задействованы 60 человек и 19 единиц техники.