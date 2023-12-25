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21:44, 25 декабря 2023Силовые структуры

Прокуратура обжаловала штраф российскому социологу Кагарлицкому

Прокуратура обжаловала штраф социологу Кагарлицкому за призывы к терроризму
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Борис Кагарлицкий

Борис Кагарлицкий. Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Сторона обвинения обжаловала приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

Как рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, в суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому.

12 декабря суд оштрафовал на 609 тысяч рублей Бориса Кагарлицкого, обвиняемого в оправдании терроризма, и освободил его в зале суда. По данным следствия, Кагарлицкий в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту.

25 июля стало известно, что ФСБ возбудила против него уголовное дело об оправдании терроризма. На следующий день его арестовал Сыктывкарский городской суд. Он свою вину не признал.

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. 7 августа Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

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