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16:24, 25 декабря 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли простые способы стать энергичнее зимой

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Зимой можно восполнить недостающую энергию, если правильно спать и избегать дефицита витаминов и микроэлементов, уверена акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Эти и некоторые другие простые способы взбодриться она раскрыла россиянам в своем Telegram-канале.

Врач заявила, что главное условие для того, чтобы стать энергичнее, — это выключение перед сном гаджетов и использование в спальне плотных штор. По ее словам, только в полной темноте происходит выработка гормона сна мелатонина, благодаря которому иммунные клетки лучше сопротивляются вирусам, а нервная система укрепляется.

Также, как отметила Волкова, необходимо стараться контролировать стресс, поскольку на длительное нервное перенапряжение организм реагирует выработкой гормона кортизола, при повышенном уровне которого страдает иммунная система. Кроме того, по словам специалистки, восполнить нехватку энергии помогут умеренные физические нагрузки, контрастный душ и регулярное посещение бани.

Пьем вкусные чаи. Закидываем в блендер замороженную облепиху, бруснику, клюкву, лимон. Добавляем немного меда, воды и апельсин для вкуса. Это очень вкусно, а витаминов хоть отбавляй

Екатерина Волковаакушер-гинеколог
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Кроме того, Волкова рекомендовала пить смузи и свежевыжатые соки, а также принимать биологически активные добавки: витамины С и D, магний, селен, цинк и куркумин. «Это главные защитники иммунной и антиоксидантной системы. Витамин D пьем беспрерывно, остальное — курсами», — объяснила схему приема врач.

Ранее Волкова предупредила о тревожных симптомах опасных женских заболеваний. По ее словам, хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов сигнализируют о проблемах с женским здоровьем.

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      Алиса Дмитриева
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