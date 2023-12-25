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15:21, 25 декабря 2023Ценности

Раскрыты желаемые образы россиян для встречи Нового года

Lamoda: россияне предпочитают вечерние платья и рубашки для встречи Нового года

Фото: Unsplash

Крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda провел исследование, в ходе которого раскрыл желаемые образы россиян для встречи Нового года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 25 декабря.

Выяснилось, что в первой половине декабря 2023 года вырос спрос на нарядную одежду на 30 процентов по сравнению с ноябрем. При этом уточняется, что жители страны стали на 73 процента чаще интересоваться праздничными вещами, чем в аналогичном периоде минувшего года.

Так, в список покупок вошли вечерние платья и бабочки, которых стали приобретать на 2,5 процента регулярнее. Кроме того, повышенный интерес наблюдается на женские туфли (65 процентов), клатчи (64) и мужские рубашки (25). При этом большинство клиентов сервиса, вопреки рекомендациям стилистов выбирать зеленый цвет одежды, отдают предпочтение классическому черному.

«Платья покупают больше всего черные, синие и зеленые, рубашки — белые, синие и голубые. Иногда женщины разбавляют свой образ зеленой обувью и золотым клатчем, а мужчины — разноцветной рубашкой и бордовым галстуком», — уточнили аналитики.

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Отмечается, что средняя стоимость женского новогоднего наряда, состоящего из туфель, черного клатча и украшений, составила 17 тысяч рублей. Мужской образ, в который входят белая рубашка, черные брюки, туфли и синий галстук, обходится россиянам в среднем в 15,5 тысячи рублей.

Ранее в декабре врач назвала россиянкам способы отлично выглядеть утром 1 января. Дерматолог Мадина Тайгибова посоветовала после пробуждения умыться холодной минеральной водой, поскольку она придает коже тонус и устраняет следы усталости.

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      Екатерина Ештокина
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