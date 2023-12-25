Россияне стали летать в одну страну Азии в 20 раз чаще

Aviasales: объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз

Объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз. О том, что россияне стали чаще летать в одну страну Азии, свидетельствует исследование сервиса планирования путешествий Aviasales, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Подчеркивается, что Китай вошел в топ-15 стран, которые наиболее популярны у самостоятельных путешественников из России. Средняя стоимость прямых перелетов в Поднебесную и обратно в 2023 году составила 66,7 тысячи рублей.

При этом в целом россияне стали ездить за границу чаще. Если в 2022-м доля внутренних рейсов составила 81 процент от общего объема бронирований, то в уходящем году она снизилась до 77 процентов.

Всего за год пользователи сервиса провели в полетах 3,2 миллиарда часов. Россияне посетили 163 страны мира и пролетели более 30 миллиардов километров.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что иностранцы массово устремились в Россию, количество заявок на визы в страну растет. Он отметил, что документы на въезд получили уже свыше 150 тысяч туристов из-за рубежа.