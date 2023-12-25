Петербургский СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Петербургский СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 25 декабря, в Москве и завершилась со счетом 3:2. В концовке первого периода большинство армейцев реализовал Михаил Воробьев, а в конце второго периода Брендан Лайпсик удвоил преимущество гостей. В третьем периоде одну шайбу отыграл Эрик О'Делл, но после этого Воробьев оформил дубль. За две минуты до конца встречи динамовцы еще раз отличились усилиями Игоря Ожиганова.

Тренеры команд подвели итоги встречи

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов посетовал на плохую реализацию моментов. По его мнению, в первом периоде москвичи могли несколько раз отличиться.

В таких играх нужно реализовывать свои моменты, но вместо этого мы пропустили в меньшинстве и стало гораздо тяжелее. По ходу игры пытались что то поменять, искали новые пути, меняли звенья. На тренировках мы постоянно наигрываем разные сочетания, связки Алексей Кудашов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил команду и болельщиков с победой, но отметил, что его подопечным есть, куда стремиться. «Нужно давать сопернику меньше шансов для реализации большинства, при этом в меньшинстве мы сыграли достаточно хорошо. Со стороны соперника где-то были провокации, но здорово, что наши игроки на них не повелись», — отметил он.

СКА прервал четырехматчевую победную серию «Динамо» в КХЛ

До встречи с петербургским клубом динамовцы победили «Северсталь», ЦСКА, «Трактор», и «Нефтехимик». При этом лишь московских армейцев бело-голубые в основное время. СКА в прошлой игре уступил нижегородскому «Торпедо», до этого у петербургского клуба была серия из трех побед.

Поражение от СКА не позволило «Динамо» выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые и столичный «Спартак» имеют по 62 очка, но красно-белые опережают соперника по дополнительным показателям. СКА набрал 57 очков и находится на четвертом месте в той же конференции.

Матч между СКА и «Динамо» Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

СКА и «Динамо» провели четвертую очную встречу в сезоне

В первый раз в нынешнем регулярном чемпионате команды встретились 2 сентября в Москве. В той встрече хозяева уже на второй минуте вышли вперед, однако армейцы во втором и третьем периодах забросили по шайбе и одержали волевую победу. Спустя 13 дней москвичи взяли реванш, обыграв соперника на выезде со счетом 3:1.

В третий раз соперники встретились в конце ноября. Матч прошел в Санкт-Петербурге и получился результативным. Команды забросили на двоих восемь шайб, а победу со счетом 5:3 одержал СКА. В следующий раз команды могут провести очную встречу только в плей-офф.