СКА прервал четырехматчевую победную серию московского «Динамо» в регулярке КХЛ

Петербургский СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 25 декабря, в Москве и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился Михаил Воробьев, еще одну шайбу забросил Брендан Лайпсик. У москвичей голы на счету Эрика О'Делла и Игоря Ожиганова.

СКА благодаря победе набрал 57 очков и вышел на четвертое место в Западной конференции. В активе «Динамо» 62 очка, команда делит лидерство со «Спартаком» в той же конференции.

В следующем матче «Динамо» 28 декабря на выезде сыграет с «Ладой». СКА днем раньше на чужой площадке сыграет с ЦСКА.