15-летний подросток спас пожилую женщину от угонщика

Fox 13 News: в США подросток спас пожилую женщину от напавшего на нее мужчины

15-летний житель США Эндрю Папп спас женщину от преступника, попытавшегося угнать ее машину. Об этом пишет Fox 13 News.

Инцидент произошел в округе Хилсборо, штат Флорида. Угонщик напал на 65-летнюю Билли Ричерт, когда она находилась на парковке супермаркета. «Он сказал, чтобы я отдала ему ключи от машины. Я отказалась и отвернулась от него, а он продолжал стоять рядом со мной», — рассказала пожилая женщина.

Папп, заметив произошедшее, без промедлений бросился на помощь. Через несколько минут к нему присоединился еще один очевидец. Мужчине и подростку удалось прогнать преступника. В результате нападения Ричерт не пострадала. Позже она связалась с Паппом по видеосвязи и поблагодарила его за храбрость и героизм. «Твоя мама вырастила хорошего мальчика», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель США ценой собственной жизни спас двухлетнюю дочь. Он переходил дорогу вместе с девочкой, когда увидел, как на них мчится автомобиль.