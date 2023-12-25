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19:05, 25 декабря 2023Из жизни

15-летний подросток спас пожилую женщину от угонщика

Fox 13 News: в США подросток спас пожилую женщину от напавшего на нее мужчины

Кадр: FOX13

15-летний житель США Эндрю Папп спас женщину от преступника, попытавшегося угнать ее машину. Об этом пишет Fox 13 News.

Инцидент произошел в округе Хилсборо, штат Флорида. Угонщик напал на 65-летнюю Билли Ричерт, когда она находилась на парковке супермаркета. «Он сказал, чтобы я отдала ему ключи от машины. Я отказалась и отвернулась от него, а он продолжал стоять рядом со мной», — рассказала пожилая женщина.

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Папп, заметив произошедшее, без промедлений бросился на помощь. Через несколько минут к нему присоединился еще один очевидец. Мужчине и подростку удалось прогнать преступника. В результате нападения Ричерт не пострадала. Позже она связалась с Паппом по видеосвязи и поблагодарила его за храбрость и героизм. «Твоя мама вырастила хорошего мальчика», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель США ценой собственной жизни спас двухлетнюю дочь. Он переходил дорогу вместе с девочкой, когда увидел, как на них мчится автомобиль.

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      Алиса Удовик
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