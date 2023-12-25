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23:55, 25 декабря 2023Спорт

Стало известно о скором переходе российского игрока «Динамо» в израильский клуб

Sport5: российский игрок «Динамо» Лесовой перейдет в израильский «Маккаби»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой скоро перейдет в израильский «Маккаби» из Хайфы. Об этом стало известно Sport5.

По информации источника, клубы уже достигли принципиального соглашения, а сумма сделки составит около 1 миллиона евро. Официально о переходе будет объявлено после 1 января, когда откроется трансферное окно.

25-летний Лесовой играет за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро. Контракт хавбека с москвичами истекает 30 июня 2025 года.

12 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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      Алексей Гусев
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