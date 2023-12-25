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23:50, 25 декабря 2023Культура

ТНТ отменил премьеру ремейка комедии Гайдая

ТНТ отменил премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!» из-за отключения света

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Телеканал ТНТ отменил премьерный показ ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) из-за отключения света в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Поясняется, что в центре Москвы произошло отключение двух кабельных линий, оставившее без света несколько зданий. Среди них и кинотеатр «Октябрь», в котором в понедельник, 25 декабря, должна была состояться премьера комедии, получившей название «Иван Васильевич меняет все!»

«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма "Иван Васильевич меняет все!"» — заявили в ТНТ.

Телеканал покажет фильм 31 декабря.

Ранее сообщалось, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров сыграл в нем российского императора Петра I. Роль Шурика в ремейке досталась Демису Карибидису, а роль его супруги Зины — Марине Кравец. Ивана Васильевича сыграл Тимур Бадтрудинов, а его жену Ульяну Андреевну — Ольга Бузова. Роль мошенника Милославского в проекте исполнил Максим Лагашкин, а режиссера Якина — Павел Деревянко.

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      Марина Совина
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