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17:09, 25 декабря 2023Экономика

ЦБ сообщил о росте средней максимальной ставки по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ выросла на 0,52 п.п., до 14,52 %

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Во второй декаде декабря 2023 года средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках поднялась на 0,52 процентного пункта, до 14,52 процента. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51 процента. При этом рекордно низкая ставка наблюдалась в первой декаде октября 2020 года — 4,33 процента.

Центробанк (ЦБ) рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку по вкладам, что становится ориентиром для российского рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение ставки плюс два процентных пункта.

Перед последним повышением ставки ЦБ 15 декабря некоторые банки повысили ставки по депозитам. В их числе, например, был Сбер — ставка по ряду сберегательных продуктов выросла на 0,8-1,68 процентного пункта в зависимости от вклада.

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      Мария Грушко
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