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20:02, 25 декабря 2023Из жизни

Владелец пельменной избил клиента из-за его любви к уксусу

В Китае владелец пельменной не вынес любви клиента к уксусу и выбил ему зубы

Фото: Hu Huhu / Globallookpress.com

Молодой мужчина из Китая потерял зубы из-за привычки есть китайские пельмени вонтоны с уксусом. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Цзянсу. Постоянный клиент местной пельменной, который каждый раз добавлял уксус в свой заказ с вонтонами, пришел в заведение пообедать 13 декабря. Однако на этот раз владелец пельменной не вынес его любви к уксусу. Мужчина подошел к посетителю и со словами «никто не разрешал тебе добавлять сюда уксус» ударил его по лицу.

В ссору между мужчинами вмешалась официантка, пытаясь предотвратить драку. «Ты ешь слишком много уксуса, когда приходишь сюда, так что тебе лучше не возвращаться», — сказала она клиенту. Владелец в это время начал кричать, чтобы посетитель убирался. Молодой человек явно был ошарашен, но остался внешне спокойным и предложил владельцу присесть к нему за стол, пока он доедает. Однако это лишь заставило владельца начать толкать посетителя. «Это мой ресторан. Если я сказал убираться, ты должен уйти», — закричал он. Он схватил клиента за плечи с намерением вытолкать его на улицу, но вспомнил, что мужчина еще не расплатился. Тогда владелец потребовал оплатить счет в десять юаней (около 150 рублей). Клиент не стал отвечать насилием на насилие, но, коснувшись владельца перед выходом на улицу, спровоцировал еще большую ярость. Разгневанный, тот выбежал вслед за посетителем на улицу и избил его. В итоге он нанес молодому мужчине легкие травмы и выбил несколько передних зубов.

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Пострадавший обратился в полицию, и правоохранители уже начали расследование в отношении владельца пельменной.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда угнала машину таксиста после того, как он отказался заниматься с ней сексом. Ее поймали и обвинили в краже, женщине грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

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