В Израиле суд определил периодичность заседаний по делам Нетаньяху

В Израиле суд решил проводить по четыре заседания в неделю по делам Нетаньяху

В Израиле суд определил периодичность слушаний по делам в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима. Об этом пишет The Times of Israel.

Уточняется, что количество заседаний будет увеличено с нынешних двух до четырех в неделю с февраля 2024 года.

5 декабря суд Иерусалима удовлетворил просьбу защиты премьера и сократил количество слушаний в неделю с трех до двух из-за занятости главы кабмина в связи с военными действиями против ХАМАС в секторе Газа. Как отмечает газета The Jerusalem post, из-за военных действий против ХАМАС в секторе Газа израильские суды работают в чрезвычайном режиме.

Ранее генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции запрос на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с призывом судить политика в МУС. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.