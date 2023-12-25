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14:32, 25 декабря 2023Экономика

Путин разрешил обнулять пошлины на вывоз товаров за рубеж

Путин разрешил снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Поправки в законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» позволят вводить тарифные квоты на вывоз товаров за рубеж на срок до одного года. Кабинет министров получит механизм для стимулирования поставок в дружественные страны зерна, удобрений и сырья, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин. Так власти рассчитывают поддержать компании, попавшие под санкции.

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Согласно тексту документа, правительство также получит возможность мониторить цены на товары для расчета ставок экспортных пошлин и распределения квот на поставки между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Кроме того, власти смогут выдавать или отзывать у компаний лицензии на импорт или экспорт.

Ранее правительство отменило на год пошлины на ввоз куриного мяса. До конца декабря 2024-го будет разрешен беспошлинный ввоз 140 тысяч тонн продукта. Решение объяснили поддержанием стабильных цен на курятину благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

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      Вячеслав Агапов
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