Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:55, 23 декабря 2023Экономика

В России отменили пошлины на ввоз куриного мяса

Правительство России отменило на 2024 год пошлины на ввоз куриного мяса

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России отменили на 2024 год пошлины на ввоз куриного мяса. Соответствующее постановление утвердило правительство страны.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн», — говорится в документе.

Как отметили в кабмине, решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела о завышении цен в отношении четырех региональных производителей куриных яиц. По данным ведомства, с начала сентября 2023 года два производителя допустили рост цен на свою продукцию в размере до 94 процентов, а два других — повысили цены до 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Крыму обнаружили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР в 1954 году. Чего хотят добиться власти?

      Почти пяти миллионам россиян ограничили выезд за рубеж из-за долгов

      В России отменили пошлины на ввоз куриного мяса

      Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии

      На Западе предрекли скорое поражение Украины

      Автомобиль столкнулся с микроавтобусом под Ростовом

      В России объяснили подготовку обращения в суд по указу о передаче Крыма УССР

      Известного блогера обвинили в мошенничестве

      Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче

      ЦАР начала обсуждать возможность поставок российских нефтепродуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости