В России отменили пошлины на ввоз куриного мяса

Правительство России отменило на 2024 год пошлины на ввоз куриного мяса

В России отменили на 2024 год пошлины на ввоз куриного мяса. Соответствующее постановление утвердило правительство страны.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн», — говорится в документе.

Как отметили в кабмине, решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела о завышении цен в отношении четырех региональных производителей куриных яиц. По данным ведомства, с начала сентября 2023 года два производителя допустили рост цен на свою продукцию в размере до 94 процентов, а два других — повысили цены до 60 процентов.