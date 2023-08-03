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17:44, 3 августа 2023Экономика

Власти предложили снизить пошлины для экспорта в дружественные страны

Правительство предложило снизить пошлины для экспорта в дружественные страны

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство России предлагает снизить экспортные пошлины для роста поставок товаров в дружественные страны. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр на заседании кабмина рассказал, что правительство собирается внедрить гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать экспорт российского зерна, удобрений и сырья. По его словам, обсуждается снижение пошлин на срок до шести месяцев, а также установление временных пониженных или нулевых таможенных ставок на срок не более года в рамках определенного объема продукции.

Мишустин отметил, что новая инициатива положительно отразится на российских регионах, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также окажет поддержку тем областям страны, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных расходов местных производителей. Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами, готовыми к равноправному и взаимовыгодному партнерству.

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Глава кабмина добавил, что для запуска нового механизма необходимо будет наделить правительство дополнительными полномочиями. «Соответствующие изменения в закон о таможенном тарифе подготовлены, мы сегодня направим весь пакет документов на рассмотрение в Госдуму», — добавил Мишустин.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что российские власти задумались о введении восьмипроцентной пошлины на экспорт удобрений. Таким образом Минфин рассчитывает получить с отрасли 120 миллиардов рублей, заложенные в бюджет 2023 года. Новая ставка может коснуться всех видов удобрений и заработать уже с 1 сентября, заявили собеседники агентства.

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