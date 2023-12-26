50-летняя Хайди Клум сняла себя крупным планом в откровенном наряде

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум сняла себя крупным планом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость предстала в блестящем нежно-розовом платье, расшитом пайетками, которые переливались разными цветами. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте, отказавшись от бюстгальтера.

Свой образ она дополнила ожерельем с красными, зелеными и белыми массивными камнями и макияжем в нейтральных тонах. Кроме того, Клум сделала укладку на длинных светлых волосах.

Ранее в декабре Хайди Клум заметили в купальнике на отдыхе. Манекенщица проводила отпуск на пляже на острове Сен-Бартс со своим супругом, 34-летним музыкантом Томом Каулитцем.