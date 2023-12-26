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20:33, 26 декабря 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» призвали создать рынок космических услуг

В «Роскосмосе» заявили о необходимости создания рынка космических услуг
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о необходимости создания рынка космических услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

По словам Борисова, орбитальную группировку, нужную стране, нельзя создавать только за бюджетные средства. В этой связи руководитель госкорпорации призвал о создании рынка космических услуг и заметил, что «Роскосмос» работает с частными компаниями.

Юрий Борисов объяснил, что «Роскосмос», получая заявки от частных предприятий, вписывает их предложения в общероссийскую космическую группировку, а также согласовывает основные параметры и следит за выполнением заказа. Частные компании, в свою очередь, привлекают внебюджетные средства и начинают оказывать услуги.

Ранее стало известно, что российская компания «Спутникс» создала более 120 космических аппаратов в 2023 году. Космические аппараты отправятся на орбиту в 2024 году.

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      Андрей Ставицкий
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