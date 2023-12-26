Российский «Спутникс» создал более 120 космических аппаратов

Компания «Спутникс» создала более 120 космических аппаратов в 2023 году

Российская компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group), разрабатывающая несколько изделий для многоспутниковых группировок, создала более 120 космических аппаратов в 2023 году. Об этом в пресс-службе Sitroniсs Group сообщили ТАСС.

«В 2023 году компания создала и отправила в космос 20 космических аппаратов. В ходе серийного производства в течение года было построено еще более 100 новых спутников различного назначения, которые отправятся на орбиту в 2024 году», — говорится в сообщении.

В частности, в 2023 году запустили аппараты российской группировки для трекинга морских судов SITRO-AIS и первый экспериментальный спутник группировки сверхмалых аппаратов дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М».

Член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков отметил, что ключевыми направлениями деятельности компании являются экомониторинг, трекинг судоходства и мониторинг особо охраняемых природных территорий.

Ранее в декабре стало известно, что специалисты Новосибирского государственного университета начали проектировать и собирать аппараты, которые войдут в группировку малых спутников «Грифон». Группировка входит в инициированный госкорпорацией «Роскосмос» федеральный проект «Сфера».