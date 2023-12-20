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12:52, 20 декабря 2023Наука и техника

В Новосибирске начали сборку спутников «Грифон»

Специалисты НГУ начали проектировать и собирать спутники группировки «Грифон»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) начали проектировать и собирать аппараты, которые войдут в группировку малых спутников «Грифон». Об этом сообщил руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев, передает ТАСС.

Он отметил, что «Грифон» входит в инициированный госкорпорацией «Роскосмос» федеральный проект «Сфера».

«Здесь роль Новосибирского государственного университета в том, что мы являемся головным исполнителем, то есть мы под себя собираем кооперацию, и за нами стоит роль организатора всей этой космической миссии. Проектировка космического аппарата за нами, сборка, испытание — за нами, и пилотное функционирование первых четырех экспериментальных космических аппаратов тоже за нами», — сказал Прокопьев.

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В ноябре генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что развертывание орбитальной группировки «Грифон» начнут в 2024 году с запуска экспериментальных образцов.

В октябре стало известно, что «Роскосмос» приступил к созданию группировки спутников «Грифон», в которую войдет 136 аппаратов.

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