«Роскосмос» создаст спутники «Грифон» для мониторинга Земли

«Роскосмос» создаст группировку малых спутников «Грифон» для мониторинга Земли

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к созданию группировки малых спутников «Грифон», которая позволит вести мониторинг поверхности Земли. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира», — сказал он в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Борисов добавил, что система будет предусматривать широкую наземную сеть приема и обработки информации.

В сентябре стало известно, что компания «Решетнев» (входит в «Роскосмос») планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах. Резкий рост производства ожидается после перехода на конвейерную сборку спутников.

В мае в ходе заседания Совета молодых ученых и специалистов «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что в России в 2026 году построят завод по серийному производству спутников.