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16:21, 9 ноября 2023Наука и техника

Названы сроки развертывания российских «Грифонов»

«Роскосмос»: развертывание группировки спутников «Грифон» начнут в 2024 году
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Развертывание орбитальной группировки малых спутников «Грифон» начнут в 2024 году с запуска экспериментальных образцов. Сроки назвал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Следующий год — четыре опытных экспериментальных образца будет запущено, а основная группировка — 2025-2026 годы», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала развертывания группировки.

Ранее научный руководитель программы «Бион-М» Владимир Сычев в своем докладе отметил, что биологический спутник «Бион-М» №3 планируется запустить в 2030 году.

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В октябре Борисов сообщил, что «Роскосмос» приступил к созданию группировки малых спутников «Грифон», которая позволит вести мониторинг поверхности Земли. В группировку, которая также предусматривает широкую наземную сеть приема и обработки информации, войдет 136 орбитальных аппаратов.

В конце мая глава «Роскосмоса» заявил, что завод по серийному производству спутников построят в 2026 году.

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