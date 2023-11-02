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18:31, 2 ноября 2023Наука и техника

Обозначен срок запуска российского «Биона-М» №3

ИМБП РАН: спутник «Бион-М» №3 планируется запустить в 2030 году

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Биологический спутник «Бион-М» №3 планируется запустить в 2030 году. Соответствующий срок обозначен в докладе заместителя директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) и научного руководителя одноименной программы Владимира Сычева. Об этом сообщает ТАСС.

«Ориентировочная дата запуска — 2030 год», — говорится в презентации специалиста.

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В сентябре Сычев заявил, что подготовка мышей для полета на спутнике «Бион-М» №2 может занять месяцы.

В том же месяце специалист со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщил, что российский спутник «Бион-М» №2 с мышами и дрозофилами планируется запустить не позднее 31 июля 2024 года.

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      Иван Потапов
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