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12:17, 28 сентября 2023Наука и техника

Раскрыты детали подготовки мышей для российского спутника

ИМБП: подготовка мышей для спутника «Бион-М» №2 может занять месяцы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Подготовка мышей для полета на спутнике «Бион-М» № 2 может занять месяцы. Детали соответствующих работ ТАСС раскрыл руководитель Научно-технического проекта заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимир Сычев.

«Безусловно, подготовка живых организмов перед полетом запланирована и займет порядка нескольких месяцев. Во-первых, это анализ, отбор животных, определение того, в каком они состоянии. Животные должны достичь определенного возраста», — сказал специалист.

По его словам, в одной клетке будет находиться по трое мышей, которые будут отбираться, в частности, из условия отсутствия агрессии между ними. Сычев добавил, что в состав подопытных групп будут входить животные одного пола.

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Ранее специалист со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщил, что российский спутник «Бион-М» № 2 с мышами и дрозофилами планируется запустить не позднее 31 июля 2024 года.

В апреле 2021 года РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок сообщило, что госкорпорация планирует создать космический аппарат «Возврат-МКА-Л», предназначенный для доставки животных к Луне.

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    Иван Потапов
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