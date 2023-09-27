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09:47, 27 сентября 2023Наука и техника

Стал известен срок запуска российского спутника с мышами

ИМБП: спутник «Бион-М» №2 с мышами планируют запустить не позднее июля 2024 года

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский спутник «Бион-М» №2 с мышами и дрозофилами планируется запустить не позднее 31 июля 2024 года, заявил со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» руководитель Научно-технического проекта — заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимир Сычев. Об этом стало известно ТАСС.

Космический аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту. Полученные в ходе его работы данные планируется использовать для подготовки к созданию Российской орбитальной станции (РОС). В настоящее время, по словам специалиста, продолжается разработка аппаратуры для нового космического аппарата, часть которой уже передана производителю спутника — Ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс».

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«Подготовка космического аппарата включает целый ряд работ, которые связаны не только с научной, но и бортовой аппаратурой. Потом проходят различные испытания, в том числе в цеху. После их завершения аппарат будет отправлен на космодром Байконур», — сказал Сычев.

В апреле 2021 года РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок сообщили, что «Роскосмос» планирует создать космический аппарат «Возврат-МКА-Л», предназначенный для доставки животных к Луне.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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