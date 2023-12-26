Единственный наземный КПП на границе России и Грузии закрыли на три дня

КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии закрыт третий день из-за снега

Единственный наземный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе России и Грузии — Верхний Ларс — закрыт уже третий день для всех видов транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале активиста Николая Левшица, посвященном Грузии.

По данным источника, причиной закрытия КПП стали продолжающиеся снегопады. Точные сроки возобновления его работы пока неизвестны. Автор Telegram-канала также отметил, что в очереди на проезд у границы стоят более тысячи автомобилей.

Ранее стало известно, что на границе России и Польши образовалась гигантская пробка. По словам очевидцев, на въезде скопились сотни автомобилей с иностранными номерами.