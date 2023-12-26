Экс-глава разведки Сербии Вулин: РФ помогла сохранить конституционный порядок

Россия — партнер и союзник, который уважает волю сербского народа и который помог Сербии сохранить конституционный порядок. За помощь в решении ситуации с беспорядками в Белграде Москву поблагодарил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (сербская разведка и контрразведка) Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Россия и в этот раз была с Сербией, и наш конституционный порядок сохранен. Президент Александр Вучич — единственный лидер в Европе, который не ввел санкции в отношении России, и это не связано с последней попыткой его свержения, это его решение с первого дня антироссийской истерии», — сказал он.

По его словам, Запад требует от Сербии признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести антироссийские санкции.

Ранее Вулин заявил, что Запад попытался повторить белорусский сценарий в Сербии, поддержав протесты, начавшиеся 17 декабря по итогам парламентских выборов. Он добавил, что западные СМИ стремились создать на территории всего Балканского региона чувство слабости президента Сербии и скорого падения его власти.