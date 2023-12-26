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09:27, 26 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны россиянина

ФСБ задержала жителя Подмосковья, передававшего сведения об объектах Минобороны

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ по Чувашской Республике задержали уроженца Подмосковья, подозреваемого в передаче сведений о местонахождении промышленных предприятий и объектов Минобороны России украинской националистической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина передавал сведения о дислокации объектов, расположенных на территории Московской и Калужской областей, представителям одной из украинских националистических организаций, сторонником которой является. Кроме того, с января по декабрь текущего года он перечислял деньги вооруженным формированиям Украины, финансируя их деятельность.

Ранее под Выборгом сотрудники ФСБ задержали мигрантов, пытавшихся проникнуть в Финляндию.

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      Олеся Мицкевич
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