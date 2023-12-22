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14:48, 22 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала пытавшихся пересечь финскую границу мигрантов с Ближнего Востока

В лесу под Выборгом задержали пытавшихся попасть в Финляндию мигрантов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В лесу под Выборгом задержали пытавшихся проникнуть в Финляндию мигрантов. Об этом сообщает 78.ru.

Двое мужчин с Ближнего Востока пытались пересечь российско-финскую границу, минуя таможенные посты. ФСБ задержала нарушителей в лесу, с собой у них были рюкзаки с теплыми вещами, документами и деньгами. Обоих поместили в изолятор. Нарушителям по российскому законодательству грозит до пяти лет колонии.

17 декабря мигрант незаконно проник в Финляндию из России через лес в районе КПП Ваалимаа. Днем ранее еще один мигрант попал в Финляндию, преодолев двухметровый забор после закрытия границы.

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      Владимир Седов
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