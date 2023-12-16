Российский мигрант проник в Финляндию через забор на закрытой границе

Helsingin Sanomat: мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе

Просящий убежища мигрант впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в субботу, на следующий день после ее закрытия. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным пограничной охраны, один человек перелез через забор крупнейшего погранперехода в Ваалимаа и попросил убежища в Финляндии.

Как рассказал глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф, высота заграждений на границе составляет не менее двух метров. Уточняется, что это первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе Финляндии.

15 декабря Москва подтвердила очередное закрытие двух работающих КПП на границе с Финляндией. Уточнялось, что будет закрыта вся сухопутная граница, кроме железнодорожного пункта пропуска Вайниккала.