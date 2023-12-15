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17:28, 15 декабря 2023Путешествия

В России подтвердили очередное закрытие двух КПП на границе с Финляндией

ФТС России подтвердила закрытие двух КПП на границе с Финляндией

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила очередное закрытие двух работающих контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Финляндией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что закрыта будет вся сухопутная граница, кроме железнодорожного пункта пропуска Вайниккала. Решение начнет действовать с 21:00 по московскому времени 15 декабря до 14 января 2024 года.

Финские власти приготовились снова закрыть границы, так как были недовольны тем, что сразу после открытия к КПП устремились беженцы из России.

Два пункта пропуска (Ваалимаа и Ниирала) на границе России и Финляндии открылись в полночь на 14 декабря. Эти КПП, как и все остальные погранпереходы между двумя странами, были закрыты с 30 ноября. Спустя несколько часов после открытия на пункт Ниирала прибыла группа беженцев. При этом пограничная служба приняла заявления всех, кто просил предоставить убежище.

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      Зарина Дзагоева
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