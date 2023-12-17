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09:47, 17 декабря 2023Мир

Мигрант незаконно проник в Финляндию через Россию

Мигрант незаконно проник в Финляндию из России через лес в районе КПП Ваалимаа

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Мигрант проник незаконно в Финляндию из России через лес в районе КПП Ваалимаа. Об этом сообщает HS.fi.

«Один человек незаконно пересек сухопутную границу между Финляндией и Россией в районе пограничного перехода Ваалимаа и подал заявление о предоставлении убежища», — заявил представитель Юго-Восточного пограничного отряда погранохраны Финляндии Киммо Громофф.

По его словам, нелегальное пересечение границы зафиксировали в субботу после семи вечера.

Ранее просящий убежища мигрант впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в субботу. Это случилось на следующий день после ее закрытия.

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      Анастасия Заикина
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