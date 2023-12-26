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19:36, 26 декабря 2023Культура

Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор

Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к трем годам условно

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор бизнесмену Владимиру Семенову, которого обвиняли в избиении российского актера Павла Прилучного в Калининграде. Об этом сообщается на официальном сайте Калининградского суда.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор был вынесен после повторного рассмотрения дела.

«На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком три года. Кроме того, за потерпевшим Прилучным П. В. и гражданским истцом ООО "А1 Студио" признано право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба», — говорится на сайте суда.

О драке предпринимателя и артиста стало известно в ноябре 2020 года. Тогда появилась информация о том, что Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

Ранее российский актер и звезда фильма «Домовой» Сергей Чирков устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц» и чуть не сорвал мероприятие.

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      Анастасия Астахова
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