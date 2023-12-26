Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 26 декабря 2023Мир

Лавров заявил о серьезном интересе к БРИКС в Латинской Америке

Лавров: в Латинской Америке серьезный интерес к БРИКС, вопреки позиции Аргентины

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В странах Латинской Америки по-прежнему сохраняется высокий интерес к БРИКС, вопреки позиции Аргентины. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья, но интерес Латинской Америки к нашему объединению очень силен. С вступлением новых членов работа станет более многогранной», — указал Лавров.

В ходе предвыборной кампании новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что выступает против сотрудничества Аргентины с Россией и вступления страны в БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении корабля «Новочеркасск»

      В Рособрнадзоре рассказали о следящей за выпускниками на ЕГЭ нейросети

      В Верховной Раде объяснили потребность в мобилизации еще полумиллиона человек

      Не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам начали выплачивать компенсации

      Экс-глава разведки Сербии поблагодарил Россию

      Врач предупредила об опасности дыхания ртом

      Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты

      Шойгу высказался об уровне поддержки СВО жителями России

      Круизный лайнер с россиянами застрял в порту при отплытии в Турцию

      МИД России напомнил о зверствах Великобритании против ирландцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости