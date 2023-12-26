Лавров заявил о серьезном интересе к БРИКС в Латинской Америке

Лавров: в Латинской Америке серьезный интерес к БРИКС, вопреки позиции Аргентины

В странах Латинской Америки по-прежнему сохраняется высокий интерес к БРИКС, вопреки позиции Аргентины. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья, но интерес Латинской Америки к нашему объединению очень силен. С вступлением новых членов работа станет более многогранной», — указал Лавров.

В ходе предвыборной кампании новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что выступает против сотрудничества Аргентины с Россией и вступления страны в БРИКС.