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20:23, 26 декабря 2023Наука и техника

Миссию «Луна-27» предложили разделить на два аппарата

В «Роскосмосе» рассматривают предложение сделать два аппарата «Луна-27»

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

«Роскосмос» рассмотрит вариант создания нескольких аппаратов «Луна-27». Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов, пишет ТАСС.

По словам Борисова, с предложением разделить миссию на два аппарата выступила Российская академия наук (РАН) — для надежности и гарантированного выполнения проекта. «Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит», — подчеркнул глава организации.

Юрий Борисов заметил, что место для посадки аппаратов определит орбитальная «Луна-26». Запуск станции запланирован на 2027 год.

19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Позже причиной крушения станции назвали нештатную работу бортового комплекса управления.

В конце октября Борисов допустил, что миссию «Луна-26» могут перенести с 2027-го на 2026 год.

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      Андрей Ставицкий
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