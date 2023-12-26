Миссию «Луна-27» предложили разделить на два аппарата

В «Роскосмосе» рассматривают предложение сделать два аппарата «Луна-27»

«Роскосмос» рассмотрит вариант создания нескольких аппаратов «Луна-27». Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов, пишет ТАСС.

По словам Борисова, с предложением разделить миссию на два аппарата выступила Российская академия наук (РАН) — для надежности и гарантированного выполнения проекта. «Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год, безусловно, в сроках стоит», — подчеркнул глава организации.

Юрий Борисов заметил, что место для посадки аппаратов определит орбитальная «Луна-26». Запуск станции запланирован на 2027 год.

19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Позже причиной крушения станции назвали нештатную работу бортового комплекса управления.

В конце октября Борисов допустил, что миссию «Луна-26» могут перенести с 2027-го на 2026 год.