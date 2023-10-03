В «Роскосмосе» назвали причины крушения станции «Луна-25»

Крушение «Луны-25» вызвала нештатная работа бортового комплекса управления

Представители «Роскосмоса» назвали наиболее вероятную причину крушения станции «Луна-25». Об этом говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

В заявлении были отмечены предварительные результаты работы по выяснению обстоятельств крушения станции. Так, специалисты «Роскосмоса» установили, что наиболее вероятной причиной оказалось нештатное функционирование бортового комплекса управления, которое связано с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

Уточняется, что это могло произойти «из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором». В госкорпорации объяснили, что в связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. «Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата», — говорится в сообщении.

Также в «Роскомосе» заявили, что были сформированы рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.

19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Станция была запущена с космодрома Восточный 11 августа.