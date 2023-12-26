Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней в 2023 году

«Яндекс Погода»: Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней за год

Аналитики «Яндекс Погоды» подвели метеорологические итоги годы. Исследователи выяснили, что в 2023 году Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней. Также оказалось, что выпавший за год в столице объем осадков, как посчитали исследователи, сопоставим с более чем 600 тысячами олимпийских бассейнов.

«В Москве за 2023 год осадков выпало более чем 600 тысяч олимпийских бассейнов, Санкт-Петербург уступает столице в два раза, а в Нижнем Новгороде почти треть года была снежной и дождливой, — говорится в исследовании. — Самая холодная температура за весь год была зафиксирована 10 января в населенном пункте Оленек, Республики Саха. Температура здесь опустилась до -60 градусов».

Самими жаркими городами года стали Уфа и Челябинск с Омском. Температура там достигала 41 и 40 градусов соответственно. Самым снежным и дождливым, по словам специалистов, стал Нижний Новгород — осадки там шли 108 дней в году.

«Как оказалось, в уходящем году Санкт-Петербург неожиданно обогнал Москву по количеству солнечных дней. В северной столице их было 94, в то время как в Москве всего 84. Однако триумфаторами этого рейтинга стали отнюдь не эти города. Самыми солнечными оказались Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Реже всего солнце наблюдали жители Красноярска — всего 73 дня», — рассказали аналитики.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в новогоднюю ночь в столице ожидается мороз от минус четырех до минус девяти градусов. Большая часть прогнозов математических моделей указывает, что в городе пройдет небольшой снег, а температура будет близка к климатической норме.

