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07:30, 26 декабря 2023Среда обитания

Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней в 2023 году

«Яндекс Погода»: Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней за год

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аналитики «Яндекс Погоды» подвели метеорологические итоги годы. Исследователи выяснили, что в 2023 году Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней. Также оказалось, что выпавший за год в столице объем осадков, как посчитали исследователи, сопоставим с более чем 600 тысячами олимпийских бассейнов.

«В Москве за 2023 год осадков выпало более чем 600 тысяч олимпийских бассейнов, Санкт-Петербург уступает столице в два раза, а в Нижнем Новгороде почти треть года была снежной и дождливой, — говорится в исследовании. — Самая холодная температура за весь год была зафиксирована 10 января в населенном пункте Оленек, Республики Саха. Температура здесь опустилась до -60 градусов».

Самими жаркими городами года стали Уфа и Челябинск с Омском. Температура там достигала 41 и 40 градусов соответственно. Самым снежным и дождливым, по словам специалистов, стал Нижний Новгород — осадки там шли 108 дней в году.

«Как оказалось, в уходящем году Санкт-Петербург неожиданно обогнал Москву по количеству солнечных дней. В северной столице их было 94, в то время как в Москве всего 84. Однако триумфаторами этого рейтинга стали отнюдь не эти города. Самыми солнечными оказались Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Реже всего солнце наблюдали жители Красноярска — всего 73 дня», — рассказали аналитики.

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      Варвара Кошечкина
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