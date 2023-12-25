Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
04:16, 25 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года

Вильфанд: 31 декабря в Москве ожидается температура до минус 3 градусов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Днем 31 декабря в Москве ожидается температура воздуха до минус 3 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на 31 декабря минус 1 — минус 6, днем от 0 до минус 3 градусов», — сказал он. Ученый уточнил, что такая погода характерна для всей Центральной России, за исключением регионах Черноземья — там будет примерно на 2 градуса теплее.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в новогоднюю ночь в столице ожидается мороз от минус четырех до минус девяти градусов. Большая часть прогнозов математических моделей указывает, что в городе пройдет небольшой снег, а температура будет близка к климатической норме.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали наиболее реалистичный сценарий окончания конфликта на Украине

      Сексолог объяснил желание некоторых мужчин заводить любовниц

      Пушков указал на «священную корову» властей европейских стран

      Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года

      Россию обвинили в уничтожении военной промышленности Украины

      Популярная телеведущая показала фото в купальнике

      В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам

      Митинги оппозиции в Белграде решили называть майданизацией

      Песков анонсировал зарубежные визиты Путина в 2024 году

      Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости