Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года

Вильфанд: 31 декабря в Москве ожидается температура до минус 3 градусов

Днем 31 декабря в Москве ожидается температура воздуха до минус 3 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на 31 декабря минус 1 — минус 6, днем от 0 до минус 3 градусов», — сказал он. Ученый уточнил, что такая погода характерна для всей Центральной России, за исключением регионах Черноземья — там будет примерно на 2 градуса теплее.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в новогоднюю ночь в столице ожидается мороз от минус четырех до минус девяти градусов. Большая часть прогнозов математических моделей указывает, что в городе пройдет небольшой снег, а температура будет близка к климатической норме.