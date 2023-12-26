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13:24, 26 декабря 2023Мир

МИД России напомнил о зверствах Великобритании против ирландцев

Захарова: надо напомнить «лондонским моралистам» о зверствах против ирландцев

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Надо напомнить «лондонским моралистам» о зверствах Великобритании против ирландцев. Так иск Дублина против Лондона прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории», — написала дипломат.

Дипломат заявила, что еще «меньше четверти века назад Лондон вел кровавую гражданскую войну против собственного населения», а теперь «британские парламентарии выводят из-под судебного преследования собственных военных и полицейских, открывавших огонь по мирному населению в ходе конфликта».

Отмечается, что Ирландия заявила о намерении инициировать межгосударственное судебное разбирательство против Великобритании из-за принятого Лондоном закона об амнистии участников преступлений в ходе североирландского конфликта, известного как «Смута».

Ранее Захарова рассказала, что западные страны поставили Сербии ультиматум из-за отношений с Россией. По ее словам, Запад отобрал у Белграда возможность гармонично сочетать пути развития в соответствии с национальными интересами страны.

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      Дарья Балацкая
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