Минфин Украины: за 2023 год на оборону из бюджета было выделено 1,5 трлн гривен

Из государственного бюджета Украины на безопасность и оборону за 11 месяцев 2023 года было выделено более 1,55 триллиона гривен (более 3,5 триллиона рублей). Такие данные раскрыла пресс-служба Министерства финансов республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Потраченные средства составляют более 59 процентов всех расходов украинского бюджета. Оборонный сектор в Киеве финансируется исключительно за счет собственных фискальных поступлений и заемных бумаг, «поэтому очень важно поддерживать Вооруженные силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также покупать военные облигации», заявили в Минфине.

Как следует из пресс-релиза, структуру украинских расходов на оборону в основном составляет денежное довольствие для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также траты на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и продукции оборонного назначения.

Ранее на Украине допустили сокращение социальных расходов ради продолжения боевых действий. По мнению украинского вице-премьера Ирины Верещук, ресурсов государства на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем хотелось бы.