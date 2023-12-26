Назван самый монетизируемый контент в соцсетях

«Одноклассники» рассказали о программах монетизации контента

Создатели контента в «Одноклассниках» (ОК) в 2023 году только на программах монетизации заработали в три раза больше, чем в 2022-м. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе соцсети.

По ее информации, наибольший заработок по программам монетизации получают авторы и медиа, чей контент совпадает с интересами пользователей. В топ-5 тематик вошли кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.

Как отметили в соцсети, рост заработка стал возможным и благодаря увеличению на 86 процентов числа групп, которые начали монетизировать контент.

В ОК также сообщили об усилении фокуса на привлечении и развитии авторов и медиа на платформе. Так, число новых групп с качественным контентом в соцсети выросло на 35 процентов, достигнув 95 тысяч сообществ. Начинающих блогеров «Одноклассники» поддерживают алгоритмом «Молния». Он помогает увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков тем пользователям, которые регулярно публикуют уникальный и интересный контент.

Общий же охват групп блогеров и медиа увеличился за год на 61 процент. Этому способствовало обновление ленты новостей и изменение алгоритмов рекомендаций в пользу актуального и оригинального контента. После обновления ленты увеличилось и число подписчиков групп в ОК — в сумме они получили около 15 процентов новых лояльных пользователей.

Ранее «Одноклассники» назвали лучший фильм 2023 года. Таким, по мнению пользователей соцсети, стал фильм «Чебурашка». На втором месте расположилась картина «По щучьему веленью», а замкнул тройку лидеров «Вызов».