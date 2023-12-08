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09:00, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Назван лучший контент 2023 года в России

«Одноклассники» подвели итоги и назвали лучший контент 2023 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фильмом 2023 года по мнению пользователей соцсети «Одноклассники» (ОК) стал «Чебурашка», следует из поступившего «Ленте.ру» пресс-релиза. Голосование проходило в рамках ежегодной премии «Самый ОК».

На втором месте расположилась картина «По щучьему веленью», а замкнул тройку лидеров «Вызов». Главным музыкальным треком года россияне назвали композицию «Верю в тебя» ANNA ASTI, следом расположились Galibri & Mavik с песней «Прощай, Алешка» и Люся Чеботина с «Лучшей подругой».

Победу в номинации «Сериал года» завоевали «Папины дочки. Новые». Также в тройку вошли сериал-фэнтези «Библиотекарь» и драма с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову 2». Музыкальные проекты «Ты супер! Новый сезон», «Ну-ка, все вместе!» и «Голоса. Уже не дети» стали лучшими шоу по мнению респондентов.

Контент про кулинарию, животных и путешествия вошли в число любимых у пользователей ОК. Блогом года стали «Видеорецепты Калниной Натальи», второе место заняла страничка «Миса и Лелик» про жизнь кошки Мисы и ее котенка Лелика, а на третьем месте расположился блог «Голландец в России», который ведет переехавший в Россию голландец.

Лауреаты премии «Самый ОК» получили специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК.

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