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05:46, 26 декабря 2023Бывший СССР

Разведчик ВСУ назвал новую проблему Украины

Разведчик ВСУ: Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки военных

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украине не удастся одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию «Бутусов ПЛЮС» разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Оладушек».

«Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли . Но так мы точно не победим», — отметил военнослужащий.

Он также обратил особое внимание на снижающееся качество человеческого ресурса. По его словам, военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, которые получили множество ранений, не могут выполнять задачи, как раньше.

Ранее пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что около 15-20 военнослужащих ежемесячно дезертируют из украинских воинских подразделений численностью до роты. За возможность не выходить на передовую боец может заплатить офицеру 1000 гривен.

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      Марина Совина
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