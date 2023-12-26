Разведчик ВСУ: Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки военных

Украине не удастся одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию «Бутусов ПЛЮС» разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Оладушек».

«Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли . Но так мы точно не победим», — отметил военнослужащий.

Он также обратил особое внимание на снижающееся качество человеческого ресурса. По его словам, военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, которые получили множество ранений, не могут выполнять задачи, как раньше.

Ранее пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что около 15-20 военнослужащих ежемесячно дезертируют из украинских воинских подразделений численностью до роты. За возможность не выходить на передовую боец может заплатить офицеру 1000 гривен.